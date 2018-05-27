البحرين: لا بارقة أمل لحل أزمة قطر قريبا

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن ما من معطيات تشير إلى حل قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين الذين قطعوا العلاقات مع الدوحة قبل نحو عام.

وقال الوزير لصحيفة الشرق الأوسط في عدد الأحد "المعطيات بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة".

وأضاف أن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلا من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي، وأردف قائلا "كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية لكن هذا لم يحدث".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في حزيران/يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب. وتنفي قطر ذلك وتقول إن المقاطعة محاولة لتقويض سيادتها وكبح دعمها للإصلاح.

وفشلت محاولات الوساطة التي قامت بها الكويت وواشنطن حتى الآن لحل الأزمة.

وكان مسؤولون في السعودية والإمارات قد قالوا إن الدوحة لم تف بعد بالمطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول الأربع لحل الأزمة.