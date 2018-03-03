البحرين: اعتقال 116 عنصرا في تنظيم شكله الحرس الثوري الإيراني

أعلنت البحرين السبت إحباط "عدد من الأعمال الإرهابية" واعتقال 116 شخصا فالت إنهم متورطون في التخطيط والإعداد لتنفيذ اعتداءات في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت أن المعتقلين ينتمون إلى "تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد".

وأضافت أن "عناصر التنظيم يتلقون الدعم والتمويل والتدريب من الحرس الثوري وأذرعه الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان".

وزارة الداخلية تعلن إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية المدعومة من ايران | وكالة أنباء البحرين https://t.co/UnXPUcpodq — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 3, 2018

وكان التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وأضافت أن التنظيم "يعمل في إطار خلايا منفصلة بإشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب قيادات إرهابية هاربة وموجودة في إيران والعراق ولبنان".

وأوردت أن 48 من المعتقلين تلقوا التدريب العسكري في إيران والعراق ولبنان، أن السلطات صادرت 42 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار و757 كيلوغراما من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وعددا من بنادق الكلاشنيكوف والقنابل.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتتهمهم بأنهم على صلة بإيران.