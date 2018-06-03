الشرطة تطلق النار على رجل قرب كاتدرائية برلين

فتحت شرطة برلين النار على رجل يزعم أنه سبب اضطرابات قرب كاتدرائية المدينة، ما أسفر عن إصابته في ساقه.

ووصف بيان صدر عن شرطة برلين الرجل المصاب بأنه "من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم"، لكن البيان لم يورد تفاصيل عن ملابسات إطلاق النار أو تصرفه.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد المواطنين نشاطا أمنيا مكثفا في منطقة الكاتدرائية البروتستانتية وسط العاصمة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية "ليس هناك عناصر تظهر أن هناك دوافع إرهابية للحادث"، مشيرة إلى أن الرجل الذي أثار المشاكل قبل أن يصاب برصاص الشرطة كان يحمل سكينا وهو في الـ53 من عمره ونمسوي الجنسية.