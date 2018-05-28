بعد فتاوى بالتحريم.. مسجد في لندن يرحب بالبتكوين

ربما لا يعرف معظم المصلين في مسجد في شرق لندن كيفية تداول العملات الرقمية المشفرة، لكن ذلك لم يثن المركز الذي يصلون فيه عن قبول الزكاة وصدقات شهر رمضان بتلك العملات.

ويقول مسجد شاكلويل لاين (ShackleWell Lane) إنه من بين هيئات قليلة في العالم تقبل تبرعات خيرية بعملتي البتكوين والايثريوم الرقميتين، على الرغم من الغموض بين رجال الدين بشأن التداول بها.

ووضع العملات الرقمية غير مريح في الإسلام لأنها من إنتاج الهندسة المالية والمضاربة. وأثار ذلك جدلا بين علماء المسلمين بشأن ما إذا كان من المسموح التعامل بالعملات الرقمية من الناحية الدينية أم لا.

لكن أحد الأئمة في المسجد البريطاني قال إنهم يعتبرون البتكوين مثل أي عملة أخرى.

وأطلق المسجد مناشدته خلال شهر الصوم لتوسيع قاعدة المانحين من أجل زيادة الأموال المتوفرة له كي يتمكن من تقديم الخدمات المجتمعية للمسلمين.

وبقبول العملات الرقمية يأمل المسجد في أن يتمكن من جمع تبرعات من مسلمين من دول أخرى إضافة إلى تسهيل الأمر على من يتعاملون بالفعل بالعملات الرقمية ليجدوا مصدرا يقبل مثل تلك المدفوعات.

المصدر: رويترز