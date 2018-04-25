القاهرة ومدن مصرية تغرق بمياه الأمطار

تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي تهطل على القاهرة ومدن مصرية أخرى منذ مساء الثلاثاء في غرق عدد من الشوارع الرئيسية والطرق الخارجية المؤدية إلى المدينة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق أحد الطرق الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظة السويس على البحر الأحمر بسبب السيول والأمطار، التي أعاقت حركة السير.

الحكومة المصرية وجهت من جهتها بتفعيل غرفة العمليات في مجلس الوزراء لمتابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية وتقديم الاحتياجات اللازمة للمحافظات لمواجهة أزمة الأمطار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيولا جارفة ضربت إحدى القرى السياحية في منطقة العين السخنة ودمرت أجزاء منها.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بعدد من شوارع العاصمة المصرية ومدن أخرى.

وألقى ناشطون باللائمة على الجهات البلدية لفشلها في التعامل مع مياه الأمطار، وعدم قدرة شبكات الصرف الصحي على التقليل من آثار استمرار تساقط الأمطار.