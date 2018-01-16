اعتقال أبوين احتجزا أبناءهما الـ13 في ظروف سيئة

اعتقلت السلطات في ولاية كاليفورنيا أبوين بعد اكتشاف أنهما يحتجزان 13 من أبنائهما في ظروف قاسية.

واتصلت ابنة في الـ17 من عمرها بالشرطة بعد تمكنها من الهرب من منزل الأسرة حيث كانت و12 من إخوتها محتجزين في ظروف سيئة وبعضهم يعاني من سوء تغذية، وفق السلطات.

وظن الضباط الذين استجابوا لطلب النجدة أن المراهقة لم تتجاوز الـ10 من العمر لشدة نحافة جسدها. وبعد الاستماع إلى إفادتها توجهوا إلى منزل الأسرة الذي يبعد 70 كيلومترا عن لوس أنجلس.

في المنزل، عثرت الشرطة على عدد من الأطفال مقيدين بسلاسل وأقفال مربوطة بأسرتهم فيما تعم المكان رائحة كريهة، وفق ما أفاد به مكتب شريف مقاطعة ريفر سايد.

وبدا الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما "يعانون من سوء تغذية"، بحسب ما جاء في بيان أعلنت فيه السلطات اعتقال الأبوين ديفيد ألان توربين (57 عاما) ولويز آنا توربين (49 عاما).

ويواجه الأبوان سلسلة من التهم تشمل التعذيب وتعريض أطفال للخطر.