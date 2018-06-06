دمر آلاف الأفدنة.. حريق كولورادو يهدد ولايات أخرى

يستعد مئات السكان لإخلاء منازلهم الأربعاء مع اتساع نطاق حريق في ولاية كولورادو جنوب غرب الولايات المتحدة في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من احتمال وصول الحريق إلى ولايات أخرى.

وقالت فرق الطوارئ إنها تمكنت من احتواء عشرة في المئة فحسب من الحريق قرب بلدتي دورانجو وهيرموسا.

ويتعامل مع الحريق الذي اندلع يوم الجمعة واتسع ليغطي مساحة ثلاثة آلاف فدان نحو 600 رجل إطفاء.

وترك السكان بالفعل 825 منزلا وأصدرت إدارة مقاطعة لا بلاتا إخطارات بإخلاء 252 منزلا آخر الثلاثاء.

وقالت إدارة الغابات الأميركية "لا يزال الحريق 416 يختبر صمود رجال الإطفاء".

وأضافت أن أطقم الإطفاء ستنشئ مساحات حماية قرب المباني وتساعد السكان على رفع المواد القابلة للاشتعال من محيط منازلهم.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية قطاعات واسعة من منطقة ذا فور كورنرز، التي تضم أنحاء من كولورادو ونيو مكسيكو وأريزونا ويوتا، تحت فئة خطر الحريق المتصاعد.

وأضافت أن عواصف رعدية متفرقة الأربعاء ربما تساعد في تحسين الوضع في تلك المنطقة التي تشهد ارتفاعا غير معتاد في درجات الحرارة.