الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على روسيا لضمها غير المشروع لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إلى 23 حزيران/ يونيو 2019.

وتشمل العقوبات حظرا على أشخاص وشركات على أراضي الاتحاد الأوروبي، تضم قيودا على السفر وتجميد الأصول المفروضة على 150 شخصا و38 شركة.

وتتضمن الإجراءات العقابية الأوروبية أيضا حظرا على استيراد المنتجات المصنعة في شبه جزيرة القرم وسيفاستبول، وحظر الشركات والأشخاص الأوروبيين على الاستثمار في فيهما، سواء من خلال شراء العقارات أو الكيانات أو الخدمات الأخرى وتمويلها، إلى جانب حظر السفن السياحية الأوروبية أن تلجأ إلى الموانئ فيهما إلا في حالات الطوارئ.

وجددت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني التأكيد على أن الاتحاد ملتزم بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بعد أربع سنوات من الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل إدانته لهذا الامر وأنه لا يعترف بهذا الانتهاك للقانون الدولي من جانب روسيا.