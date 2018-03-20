تنديد أوروبي باستمرار اعتقال صحافيين في تركيا

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء استمرار أنقرة في احتجاز الصحافيين محمد التان وشاهين الباي، وقالت إن توقيفهما لم يكن مراعيا للأنظمة، ولم يتم بالسبل القانونية.

ونددت المحكمة في بيان بـ"انتهاك الحق في الحرية والأمان" و"الحق في التعبير" الواردين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقالت إن رفض محكمتين في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية التي كانت قد أمرت في كانون الثاني/يناير الماضي بإطلاق سراح مشروط للصحافيين "يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة القانون والأمن القانوني".

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أشارت في كانون الثاني/يناير إلى "انتهاك" حقوق التان والباي، وهو قرار رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه "واضح ولا لبس فيه".

وتم اعتقال عشرات الصحافيين في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 الذي تتهم حكومة أنقرة حركة الداعية عبد الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراءه.