حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي للأردن

أعلنت مفوضة السياسة والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني تقديم 20 مليون يورو مساعدات إضافية للأردن، لدعم حزمة الأمان الاجتماعي.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقد في العاصمة عمان "ستجدون الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الاصلاح".

وشهد الأردن احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، دفعت العاهل عبد الله الثاني إلى تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها.

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وأضافت موغريني أنها "تشرفت الأحد بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها 20 مليون يورو تتعلق باحتياجات الأردنيين الأكثر حاجة، أي أنه مشروع أمان اجتماعي".

وأوضحت أن "الأردن يلعب دورا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات تبلغ قيمتها مليار يورو للأعوام 2016 و2017 و2018 في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية، على الاخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف.