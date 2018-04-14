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الاتحاد الأوروبي يحذر سورية من عقوبات جديدة

جانب من اجتماع سابق لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل

دعا الاتحاد الأوروبي السبت روسيا وإيران للمساعدة في منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، محذرا من المزيد من العقوبات الاقتصادية.

ودعا الاتحاد في بيان "كل الدول وخاصة روسيا وإيران إلى ممارسة نفوذها لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ولا سيما من جانب النظام السوري".

وأضاف أن الاتحاد فرض عقوبات على سورية في تموز/يوليو 2017 وفي آذار/مارس 2017، مؤكدا استعداده "دوما لبحث فرض المزيد من الإجراءات كلما دعت الحاجة".

ويأتي التحذير الأوروبي بعد ساعات على شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية منسقة استهدفت مواقع لتخزين وتصنيع الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقد أعلن الاتحاد في وقت سابق السبت وقوفه إلى جانب حلفائه بعد الضربة.

المصدر: وكالات

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