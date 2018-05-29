عملية سيناء.. مقتل جنديين ومتشددين

قتل جنديان مصريان وثمانية متشددين في الحملة المستمرة للجيش المصري وسط وشمال سيناء لملاحقة الفرع المصري لتنظيم داعش، حسب ما أعلنته القوات المسلحة الثلاثاء.

وأفاد بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري تامر الرفاعي على فيسبوك بأن العمليات التي يشنها الجيش منذ التاسع من شباط/فبراير، أسفرت "خلال الأيام الماضية" عن "القضاء على ثمانية أفرد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء".

ولقي مجندان مصرعهما في العمليات فيما أصيب ضابط وثلاثة مجندين آخرين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وفق البيان.

وأسفرت العمليات أيضا عن إلقاء القبض على "64 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش المسمى "ولاية سيناء" والمسؤول عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

ولا يسمح للصحافيين والمنظمات غير الحكومية بدخول مناطق العمليات.