صحافي معتقل يوتر الأجواء بين مصر واليونسكو

حذرت مصر الأحد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" من منح جائزة في حرية الصحافة لمصور مصري تعتقله القاهرة بتهمة الإرهاب.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن "الأسف الشديد لتورط منظمة اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية كالقتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة".

وحذر أبو زيد من مغبة إقحام المنظمة الدولية في موضوعات وقضايا سياسية "تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت المصور محمود أبو زيد الذي يلقب بشوكان في آب/أغسطس 2013 خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.

وتؤكد منظمات حقوقية أن شوكان كان يمارس عمله الصحافي وقت احتجازه ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام.

وأعرب المحامي كريم عبد الراضي الموكل للدفاع عن شوكان في اتصال هاتفي مع رويترز عن أسفه لعدم اعتماد وزارة الخارجية قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، بالتزامن مع محاولتها حجب الجائزة عن شوكان.

وتمنح اليونسكو جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم ،خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة.

ومن المقرر أن تعلن المنظمة هوية الفائز بالجائرة في الثالث من أيار/مايو المقبل.