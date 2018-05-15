اعتقال الناشط المصري شادي الغزالي حرب

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط شادي الغزالي حرب المعروف بانتقاداته اللاذعة للحكومة، بتهم تشمل إهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيقات مع حرب في "القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا" المتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور".

وقالت فاطمة حرب زوجة الناشط إن الادعاء استدعى زوجها في إطار تحقيق في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة الرئيس إلى جانب تهم أخرى.

وأضافت أن الادعاء طالبه بدفع كفالة قيمتها 50 ألف جنيه أي 2.810 دولارات مقابل الإفراج عنه، مشيرة إلى أن المبلغ قد دفع بالفعل لكن مسؤولين في الأمن القومي رفضوا السماح لحرب بالعودة إلى منزله.

وقال المحامية الحقوقية دعاء مصطفى إن مكان وجود حرب غير معروف.

المصدر: أسوشييد برس/ وسائل إعلام محلية