'أنا بيتقبض عليا'.. هذا آخر ما كتبه وائل عباس

ألقت السلطات المصرية القبض على المدون والصحافي البارز وائل عباس فجر الأربعاء.

وكتب عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" على حسابه في فيسبوك في الساعات الأولى من الأربعاء "أنا بيتقبض عليا".

ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارها المؤسسة القانونية الموكلة الدفاع عن عباس بيانا على فيسبوك جاء فيه أن "قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر اليوم (الأربعاء) دون إبداء إذن نياية أو إعلان أسباب، وقامت بعصب عيني وائل عباس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة".

وأضاف البيان أن "السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم".

وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عباس، مضيفة أن "الناشط يتبنى أجندة وتوجهات ومخططات ودعوات تنظيم الإخوان من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويعتبر عباس من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، واشتهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في أقسام الشرطة خلال حكم مبارك.

وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية مثل CNN وهيئة الإذاعة البريطانية لكونه من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.