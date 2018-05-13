مصر.. تعزيزات أمنية خارج مترو الأنفاق بعد احتجاجات

عززت السلطات المصرية الأحد من تواجد عناصر الأمن خارج محطات مترو الأنفاق في القاهرة، بعد يوم من احتجاج شارك فيه عشرات الركاب ضد قرار زيادة أسعار التذاكر.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل خلال احتجاجات متفرقة أمس السبت في عدة محطات للمترو، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية.

وأطلقت السلطات سراح غالبية المقبوض عليهم، مع صدور أوامر احتجاز بحق ثلاثة منهم فقط لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.

ويطالب مستخدمو المترو بالعدول عن قرار زيادة الأسعار، غير أن الحكومة تقول إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر.