فيديو.. لحظة التصدي لهجوم كنيسة حلوان

أعلنت السلطات المصرية الجمعة مقتل تسعة أشخاص في هجومين في منطقة حلوان جنوب القاهرة استهدف أحدهما كنيسة مارمينا والثاني محلا لبيع الأجهزة المنزلية.

وزارة الداخلية أوضحت في بيان أن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين كنيسة مارمينا بحلوان "تصدت لمجهول يستقل دراجة نارية حاول اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة".

وأضافت أن "القوات نجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط سلاح آلي معه و150 طلقة وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة".

شاهد فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لعملية التصدي للمهاجم.

وجاء في البيان أن العملية أدت إلى مقتل أمين شرطة وستة مواطنين إلى جانب إصابة أربعة أشخاص آخرين بينهم أمين شرطة.

وأفادت الوزارة بأن "الإرهابي" المذكور كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحلات التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على استهداف الكنيسة ما أسفر عن مقتل مواطنين كانا داخل المحل.

وأضافت أن المسلح سبق أن نفذ العديد من العمليات الإرهابية التي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الشرطة والمواطنين.​

واشنطن تدين

ودانت السفارة الأميركية في القاهرة استهداف كنيسة حلوان وكتبت في تغريدة على تويتر "إننا نعرب عن تعازينا لأسر وعائلات الضحايا ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذة الهجمات الجبانة".

تدين السفارة الأمريكية بأشد عبارات الإدانة هجوم اليوم الإرهابي على إحدى الكنائس بحلوان بجنوب القاهرة. إننا نعرب عن تعازينا لأسر وعائلات الضحايا ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين. الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذة الهجمات الجبانة. — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) December 29, 2017

تحديث (10:10 ت.غ)

أعلنت السلطات المصرية الجمعة مقتل 11 شخصا في هجومين على كنيسة ومحل للأجهزة المنزلية في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشرطة قتلت مسلحا كان يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام كنيسة مارمينا العجايبي، فيما أفادت وزارة الصحة بأن الحادث أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وذكر مراسل قناة "الحرة" في القاهرة أن بين القتلى ثلاثة من عناصر الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن ضبطت مسلحا تمكن من الفرار إثر حادث كنيسة مارمينا، مشيرة إلى أن قنبلة كانت بحوزته.

أما الهجوم الثاني فاستهدف محلا للأجهزة المنزلية بمنطقة حلوان، وأسفر عن مقتل شخصين.

تحديث (9:30 ت.غ)

أعلنت الشرطة المصرية الجمعة مقتل مسلح حاول اقتحام كنيسة جنوب القاهرة في حادث أدى إلى سقوط خمسة قتلى وخمسة جرحى على الأقل.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن المسلح فتح النار خارج كنيسة مارمينا العجايبي الواقعة في منطقة حلوان على بعد نحو 25 كيلومترا من العاصمة، وحاول دخول المبنى قبل أن يلقى حتفه على يد الشرطة.

وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إن المهاجم كان يحمل حزاما ناسفا وفشل في تفجير نفسه قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وذكر مراسل قناة "الحرة" في القاهرة أن بين القتلى ثلاثة من عناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قيادات مديرية أمن القاهرة توجهت إلى موقع الهجوم وفرضت طوقا أمنيا في المنطقة.

يذكر أن متشددين قتلوا عشرات المسيحيين في هجمات استهدفت كنائس مصرية وعمليات إطلاق نار خلال العام الماضي. ويشكل الأقباط وهم أكبر أقلية دينية في المنطقة، 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 93 مليون شخص.