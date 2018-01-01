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مصر

مقتل قبطيين في هجوم على متجر خمور بالجيزة

جانب من مدينة الجيزة

أعلنت مصادر أمنية مصرية الاثنين مقتل قبطيين في ساعة مبكرة في هجوم استهدف متجر خمور في الجيزة.

وأضافت أن ملثما يستقل عربة "توك توك" في منطقة العمرانية غرب القاهرة، أطلق النار على الضحايا قبل أن يفر من المكان.

وكشف مصدر أمني أن الرجلين شقيقان يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي آخر نجا من الهجوم لأنه كان داخل محله وقت إطلاق النار.

وكان مسلح قد قتل 10 مسيحيين وأحد عناصر الشرطة في هجوم على كنيسة مارمينا ومتجر في ضاحية حلوان جنوب القاهرة الجمعة.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطا في عدد من مدن البلاد.

المصدر: وكالات

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