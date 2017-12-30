حكم بالسجن وغرامات بملايين الجنيهات على مرسي وآخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بحبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و19 آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانتهم بإهانة القضاء في وقائع تعود إلى ما قبل عزل مرسي عام 2013.

وأمرت المحكمة بأن يؤدي مرسي مليوني جنيه (حوالي 113 ألف دولار) إلى رئيس نادي قضاة مصر وقاض آخر مناصفة، كتعويض مؤقت عما لحق بالقضاة مجتمعين والقاضيين منفردين من أضرار أدبية.

وكان مرسي قد قال قبل عزله إن رئيس نادي القضاة ارتكب جريمة تزوير خلال إشرافه على انتخابات.

وأغلب المحكوم عليهم، ومنهم مرسي، قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون مؤيدون للجماعة، ولكن من بينهم ناشطون وصحافيون مدنيون شارك بعضهم في الاحتجاجات التي أطاحت بمرسي وأيدوا عزله.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى مرسي والآخرين بإهانة المحاكم والسلطة القضائية وشتم أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمراكزهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين المحكوم عليهم بالحبس القاضي البارز السابق وعضو البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد الانتفاضة محمود الخضيري ورئيس البرلمان في ذلك الوقت سعد الكتاتني والنواب السابقون عصام سلطان ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب وممدوح إسماعيل.

ومنهم أيضا المحامي منتصر الزيات والصحافي عبد الحليم قنديل والسياسي الإسلامي عاصم عبد الماجد والداعية الإسلامي وجدي غنيم ومحمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة مرسي.

وإلى جانب المدانين الذين حكم عليهم بالسجن، صدر حكم على خمسة آخرين بغرامة 30 ألف جنيه (1690 دولارا) على كل منهم.

وقضت المحكمة بأن يؤدي كل من المحكوم عليهم، ما عدا اثنين، مليون جنيه تعويضا مؤقتا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته.

ومن بين المحكوم عليهم بالغرامة الناشط وعضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي والناشط البارز علاء عبد الفتاح والمذيع التلفزيوني وعضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة.