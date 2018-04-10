الحكم بإعدام منفذي تفجيرات الكنائس المصرية

قضت المحكمة العسكرية في مصر بإعدام 36 شخصا أدينوا بالضلوع في تنفيذ هجمات استهدفت كنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة العام الماضي.

ووجهت السلطات تهما في القضية لـ 48 شخصا بينهم 17 هاربا بتأسيس مجموعات تتبع داعش بمحافظتي القاهرة وقنا، تلقت تدريبات بمعسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية.

وأدين هؤلاء بتنفيذالتفجيرات التي استهدفت كنائس البطرسية بالعباسية بالقاهرة والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس في طنطا، وقتل مرتاديها والقوات التي كانت تقوم بتأمينها.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكومين متورطون أيضا بتنفيذ هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة النقب بمحافظة الوادي الجديد، وقتل عدد من قوات الشرطة.

وبدأت سلسلة الإعتداءات في كانون الأول/ديسمبر 2016 عندما استهدف تفجير إنتحاري كنيسة مجاورة لمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العباسية في القاهرة، وأدى إلى سقوط 29 قتيلا.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أسفر هجومان آخران على كنيستين في الأسكندرية وطنطا عن مقتل 45 شخصا.