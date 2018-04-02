ولاية ثانية للسيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين في مصر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بعد تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وقال المستشار في الهيئة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي في القاهرة خصص لإعلان النتائج، إن السيسي حصل على نسبة 97.8 في المئة من مجموع أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.9 في المئة من الأصوات.

وأضاف أن مجموع الأصوات التي حصل عليها السيسي بلغت أكثر من 21 مليون صوت من مجموع نحو 24 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات داخل وخارج مصر.

وكان السيسي البالغ 63 عاما، قد انتخب لولاية أولى في 2014 بأغلبية 96.9 في المئة من أصوات المقترعين.