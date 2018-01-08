تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلن في مصر الاثنين أن الانتخابات الرئاسية ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/مارس المقبل.

وقال رئيس هيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة إن الجولة الثانية من الانتخابات ستجري بين 24 و 26 نيسان/أبريل، إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن الانتخابات في الخارج ستجري في أيام 16 و17 و18 آذار/مارس المقبل.

ولم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لدورة رئاسية جديدة حتى الآن رغم تدشين حملات مؤيدة له، رغم تلميحه في أكثر من مناسبة إلى عزمه الترشح.

وكان السيسي قد أعلن أنه لن يترشح لولاية ثالثة في 2022. وقال "سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات".

وقرر رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق (76 عاما) عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تغريدة الأحد "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".