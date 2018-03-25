بالأرقام.. الانتخابات المصرية

يدلي الناخبون المصريون الاثنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر ثلاثة أيام ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وتجري الانتخابات في ظل تكهنات بأن النتيجة محسومة مسبقا للسيسي، لا سيما بعد انسحاب مرشحين بارزين نتيجة المضايقات من قبل السلطات، أو بسبب استبعادهم.

وهذه بعض الأرقام والحقائق عن الانتخابات المصرية:

-الانتخابات ستكون الثالثة بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 في مصر.

-يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الداخل والخارج نحو 59 مليون ناخب.

-عدد القضاة الذي سيشرفون على الانتخابات يصل إلى نحو 18 ألف قاض.

-عدد الموظفين الإداريين المشرفين على العملية الانتخابية يبلغ 110 آلاف موظف.

-نحو 54 منظمة محلية، و تسع دولية ستراقب الانتخابات.

-بدأت الجولة الأولى من الانتخابات في الخارج في 16 آذار/مارس وانتهت في 18 من نفس الشهر.

-من المقرر أن تعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في الثاني من نيسان/أبريل المقبل.

-في حال حصل المرشح على نسبة 50 في المئة زائد واحد من أصوات الناخبين المشاركين، سيعلن رئيسا لمصر.

-تجرى جولة إعادة في حال لم يتمكن أي مرشح من تحقيق نسبة الفوز المطلوبة. تنظم جولة الإعادة في 19-21 نيسان/أبريل في الخارج، و 24-26 نيسان/أبريل في الداخل.

-تعلن نتيجة الإعادة في الأول من أيار/مايو 2018.