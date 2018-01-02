السلطات المصرية تعدم مدانين بالإرهاب

نفذت السلطات المصرية الثلاثاء حكم الإعدام شنقا في خمسة أشخاص أدين أربعة منهم في اعتداء بقنبلة على ستاد كفر الشيخ بدلتا النيل، فيما أدين الخامس في قضية جنائية.

وقال مسؤول أمني إن تطبيق العقوبة على المحكومين تم في ساعة مبكرة الثلاثاء في سجن برج العرب الواقع غرب الإسكندرية.

وبذلك تكون السلطات قد نفذت أحكام إعدام في 20 شخصا في غضون 10 أيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدانين الأربعة في قضية ستاد كفر الشيخ شمال القاهرة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت في 15 نيسان/أبريل 2015 بغرفة ملاصقة لبوابة الملعب الرياضي أمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.