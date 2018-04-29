حريق في أبرز المتاحف المصرية

اندلع حريق الأحد في أحد أقسام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم القريبة من أهرامات الجيزة غرب القاهرة.

وقالت وزارة الآثار المصرية إن الحريق ناجم عن أعمال اللحام، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق وقع في أحد المباني الإنشائية في المتحف.

ونقلت عن مصادر مسؤولة داخل المتحف قولها إن "الحريق اندلع في 10 أعمدة حديدية يستخدمها العمال أثناء القيام بالأعمال الإنشائية للمبنى".

ونشر ناشطون على فيسبوك مقاطع فيديو قالوا إنها للحريق:

ويعتبر المتحف المصري الكبير من أكبر وأبرز المتاحف في مصر ويستوعب خمسة ملايين زائر سنويا ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، من أبرزها تمثال الملك رمسيس الثاني.