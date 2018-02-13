الأمن المصري يعتقل هشام جنينة

اعتقلت الشرطة المصرية الثلاثاء الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، عضو الحملة الانتخابية السابقة للمرشح المستبعد سامي عنان المعتقل هو الآخر منذ نحو أسبوعين.

وقالت ندى، ابنة هشام جنينة لوكالة رويترز عبر الهاتف، إن حوالي 30 رجل شرطة اصطحبوا والدها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة.

وأضافت أنها شاهدت الواقعة، لكنها لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها، من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن علي طه، محامي جنينة، تأكيد نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أنه لا يعلم حتى الآن بمكان احتجاز موكله.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي قد قال الاثنين إن تصريحات جنينة حول امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق عنان وثائق ضد مسؤولين بالدولة، تشكل "جرائم".

وهدد جنينة في تصريحات الأحد بنشر تلك الوثائق في حال تعرضت حياة عنان للخطر.

وتعرض جنينة لاعتداء بالضرب نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، قالت عنه السلطات المصرية إنه "لم يكن به أي قصد جنائي".

واعتقلت السلطات المصرية عنان بعد أن أتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.