حكم بحق هشام جنينة

قضت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة خمس سنوات بعد إدانته بنشر معلومات من شأنها "الإضرار" بالقوات المسلحة المصرية.

واعتقل جنينة في شباط/فبراير الماضي وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافبوست" العربي أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين مسؤولين كبار في الدولة".

وأحيل المسؤول المصري السابق إلى القضاء العسكري قبل نحو أسبوعين.

وكان جنينة قياديا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن السلطات أوقفته في كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن أتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة من دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.