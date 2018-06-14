وزيرا دفاع وداخلية مصر الجديدان.. من هما؟

خلافا للمعهود، أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا الدفاع والداخلية المعروف بأنهما يعمران في منصبهما في مصر لسنوات طويلة.

وكان دستور 2014 قد شدد من عملية تغيير وزير الدفاع خاصة، إذ اشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتكون من قادة القوات المسلحة المصرية، وهو المجلس الذي لم يعط رئيس أركان القوات المسلحة سابقا الفريق سامي عنان الموافقة للترشح للرئاسة.

وكان الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور قد عين الفريق أول صدقي صبحي في مارس 2014 بديلا للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك الذي قدم استقالته من منصبه ليترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

أما وزير الداخلية المقال اللواء مجدي عبد الغفار فقد عينه لرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015.

​من هو وزير الدفاع الجديد؟