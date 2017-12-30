الداخلية المصرية تعلن إحباط مخطط لشن هجمات خلال الأعياد

أفادت وزارة الداخلية المصرية السبت بأن قوات الأمن كشفت مخططا لعناصر قالت إنهم ينتمون إلى "حركة سواعد مصر" (حسم) كان يرمي إلى تنفيذ سلسلة هجمات تستهدف منشآت سياحية ومرافق حيوية والقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، بحسب بيان صادر عنها.

وذكرت الوزارة أن قوات الأمن قتلت ثلاثة من عناصر حسم في تبادل لإطلاق النار إثر مداهمة "مزرعة بطريق الكريمات/ أطفيح في محافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكرا للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقا لتنفيذ عملياتها".

وجاء في البيان أنه عثر على ثلاث بنادق آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وكمية من الذخيرة مع المسلحين.

وأفادت السلطات المصرية بأنها اعتقلت 10 أفراد قالت إنهم متورطون في المخطط إثر عملية مداهمة بمحافظتي القليوبية والفيوم، وفق البيان الذي أشار إلى ضبط ثلاث بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وتسع عبوات ومجموعة من الأوراق التنظيمية.

وتقول الحكومة المصرية إن "حسم" التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في القاهرة وحولها خلال العام الماضي، ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكن الجماعة تنفي ذلك.