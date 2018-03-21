فيديو.. مسؤولة مصرية تتعرض لاعتداء على الهواء

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية لحظة اعتداء شخص على مسؤولة مصرية أثناء مؤتمر صحافي كان يذاع على الهواء مباشرة.

ويظهر مقطع الفيديو سمية الألفي رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أثناء الاعلان عن أسماء الأمهات المثاليات في مصر، قبل أن يقوم أحد الحاضرين بالصعود على المنصة ودفعها عن الكرسي.

وقالت الألفي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الشخص الذي اعتدى عليها هو "نجل إحدى الأمهات المثاليات، وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة، وغير معتاد على مثل هذه الأجواء الاحتفالية".

من جهتها بررت سلوى يحيى، والدة الشاب الذي أثار الفوضى في المؤتمر فعل ابنها بالقول "إنه خاف أن يأخذوها منه، وخاصة بعد تصويرهم لها، ما أدى إلى انفعاله والقيام بحادثة الاعتداء".