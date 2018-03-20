بعد تراجع الرقابة.. بدء عرض 'قبل الثورة' في مصر

أعلنت فرقة المعبد المسرحية عن بدء عرض مسرحية "قبل الثورة" الثلاثاء ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في القاهرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تراجع الرقابة عن قرارها حذف مشاهد من المسرحية، مما تسبب في تعليق العرض الذي كان مقررا يومي الأحد والاثنين.

وقالت إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في بيان إن عرض المسرحية "التي تتناول الأوضاع التي قادت إلى ثورة عام 2011 في مصر، تمت إجازته رقابيا بعد مشاهدة من قبل اللجنة الثانية الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية".

وأضاف البيان أن "القرار سيسمح بعرض المسرحية دون الإخلال بسياقها الدرامي".

وكان عدد من النقاد ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة ضد قرار الرقابة القاضي بحذف مشاهد من المسرحية قبل عرضها.

ويشارك في بطولة مسرحية "قبل الثورة" للكاتب والمخرج أحمد العطار بعض الوجوه الجديدة على الساحة الفنية في مصر.

وكان العطار قال إن حذف مشاهد من المسرحية "سيؤثر بالسلب على البناء الدرامي والعمل الفني ككل، كما يفرغه من مضمونه الفني والأدبي، مما يتعذر تقديم العرض بهذه الصورة المشوهة".

ويعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة الذي يقام سنويا في قلب القاهرة منذ العام 2012 من أهم المهرجانات التي تقام في العاصمة المصرية، ويأتي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها بين 26 و28 آذار/مارس الجاري.