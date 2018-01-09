أحكام بالسجن لـ262 من مؤيدي مرسي

قضت محكمة الجنايات المصرية الثلاثاء بالسجن المؤبد على 17 شخصا والسجن مددا تتراوح بين ثلاث و15 عاما على 245 آخرين بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام في عام 2013. وبرأت المحكمة 115 شخصا من التهم.

وتضمن الحكم إلزام المدانين بدفع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 40 مليون جنيه أي نحو 2.26 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة.

ويحق للمحكومين الطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وتتعلق القضية التي أدين فيها هؤلاء بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن اعتصاما لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان النهضة بمدينة الجيزة احتجاجا على إعلان الجيش في تموز/يوليو 2013 عزله إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وجاء اعتصام النهضة بالتزامن مع اعتصام آخر أكبر في ساحة رابعة العدوية بحي مدينة نصر في القاهرة. وفضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين اللذين استمرا عدة أسابيع يوم 14 آب/أغسطس 2013، وقتل في العملية المئات من مؤيدي مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وعدد قليل من عناصر قوات الأمن.