مقتل مسلحين في شمال سيناء

قتل 15 مسلحا الأربعاء في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش، حسب ما نشرت صحيفة الأهرام الحكومية.

وقالت الصحيفة إن المسلحين قتلوا بعد تحديد موقع اختبائهم بالطريق الدائري بالعريش في شمال سيناء.

ولم تحدد الصحيفة متى جرت هذه الاشتباكات، كما لم يعلن الجيش المصري أي تفاصيل في هذا الشأن.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 200 مسلح وما يزيد على 30 جنديا، حسب الجيش.