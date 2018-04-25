مقتل واعتقال العشرات من داعش في سيناء

قال الجيش المصري الأربعاء إن أكثر من 30 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا خلال العملية العسكرية التي تنفذها القوات المصرية في شمال ووسط سيناء.

وذكر المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان إن من بين القتلى عناصر "شديدي الخطورة"، وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت أيضا عن اعتقال 173 عنصرا من تنظيم داعش .

وأضاف الرفاعي أن العمليات القتالية في شمال ووسط سيناء أودت خلال الأسبوع الماضي بثلاثة ضباط، فيما أصيب ضابط وجندي بجروح.

وكانت القوات المصرية قد أعلنت مقتل ناصر أبو زقول "أمير تنظيم "بيت المقدس" الموالي لداعش خلال مداهمة وتبادل لإطلاق النار وسط سيناء الأسبوع الماضي.

وتخوض قوات الأمن المصرية منذ عام 2013، وخصوصا في شمال سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.