مصر.. مقتل 'تكفيريين' في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 21 من "العناصر التكفيرية" خلال الأيام الماضية في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها في شباط/فبراير الماضي في شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان على فيسبوك إن "ثلاثة عناصر تكفيرية قتلوا خلال استهداف القوات الجوية لأربعة أوكار، فيما تم القضاء على 18 آخرين شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران شمال ووسط سيناء".

وأضاف أن "العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية أسفرت أيضا عن اعتقال ستة عناصر تكفيرية، و 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 مسلح ونحو 30 جنديا.