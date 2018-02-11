مصر.. الجيش يعلن نتائج أولية لعمليته في سيناء

أعلن الجيش المصري الأحد مقتل 16 مسلحا واعتقال أربعة آخرين في إطار العملية العسكرية الشاملة التي أطلقها صباح الجمعة في عدة مناطق في سيناء.

وتشارك في العملية قوات جوية وبحرية وقوات من حرس الحدود والشرطة، وتأتي قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء.

وقال الجيش في بيان إن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 66 هدفا وثلاثة مخازن للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، و11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية، في مداهمات تركزت بالأساس في سيناء، لكنها تضمنت أيضا مناطق في دلتا النيل والصحراء الغربية.

وذكر البيان أن القوات المهاجمة دمرت مركزا إعلاميا عثر بداخله على العديد من أجهزة الكومبيوتر ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق و"المنشورات الخاصة بالفكر الجهادي".

وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا".

وكان مصدر أمني مصري قال لوكالة رويترز في وقت سابق "إن الهدف من الحملة العسكرية هو إعلان شمال سيناء مقاطعة خالية من الإرهاب بنهاية شباط/ فبراير الجاري".

وكان السيسي قد أمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي القوات المسلحة بتطهير شمال سيناء من "المليشيات الإسلامية" خلال ثلاثة أشهر، بعد الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة وأدى إلى مقتل 300 شخص.