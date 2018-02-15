مصر تعلن إحباط 'محاولة تسلل إرهابيين' عبر الحدود مع ليبيا

أعلن الجيش المصري الخميس إحباط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود مع ليبيا، وذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الواسعة التي تشنها قوات الأمن المصرية في سيناء منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان إن "المسلحين كانوا يستقلون 10 عربات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر".

وأضاف أن طائرات تابعة للقوات الجوية تمكنت من تتبع المسلحين وتوجيه ضربات لهم، ما أدى إلى تدمير السيارات التي كانوا يستقلونها.​

وكان الجيش المصري قد قال الاثنين الماضي إنه أحبط عملية تهريب مماثلة عبر استهداف وتدمير أربع عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل من فيها من مسلحين.

وأعلنت القوات المصرية حالة التأهب القصوى مع إطلاق عملية "سيناء 2018" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وتخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة منذ 2013 ضد مجموعات متشددة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش.