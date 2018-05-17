الجيش المصري بعلن مقتل 19 'تكفيريا' في سيناء

أعلن الجيش المصري الخميس مقتل 19 عنصرا "تكفيريا" خلال العملية العسكرية المستمرة منذ شباط/الماضي في شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان إن "قوات الأمن تمكنت أيضا من اعتقال 20 مطلوبا ومشتبها به خلال مداهمات جرت في المنطقة خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "العمليات أسفرت أيضا عن تدمير أنفاق وعبوات ناسفة والعثور على مخابئ أسلحة تحت الأرض".

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 مسلح ونحو 33 جنديا، حسب البيانات التي ينشرها الجيش المصري.