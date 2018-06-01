تريزيجيه وشيكابالا.. من أين جاءت أسماء نجوم الكرة المصرية؟

شيكابالا.. كهربا.. تريزيجيه.. نيديفيد.. أوباما وغيرهم، أسماء لاعبين يعرفها جيدا عشاق الساحرة المستديرة في مصر والبلدان العربية، فما أصلها؟

يقول الصحافي والناقد الرياضي المصري محمد البنهاوي لـ"موقع الحرة" إن بدر رجب المدير الفني السابق بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ومدير مدرسة الكرة بنادي الجزيرة الإماراتي الحالي هو من أطلق بعض هذه الأسماء على لاعبي الأهلي في بداية مشوارهم نحو الاحتراف، ثم ارتبطت بهم تلك الأسماء.

تريزيجيه

اللاعب محمود حسن المشهور بـ"تريزيجيه" (23 عاما) محترف بنادي قاسم باشا التركي، وهو معار من أندرلخت البلجيكي.

يقول تريزيجيه إن مدربه السابق بدر رجب أطلق عليه هذا الاسم عندما كان ناشئا في النادي الأهلي، ويلعب رأس حربة وكان يحلق رأسه فكان شبيها بمهاجم المنتخب الفرنسي السابق ونادي يوفنتوس الإيطالي ديفيد تريزيجيه، لكن محمود لديه شعر حاليا ويلعب في الجناح الأيسر في منتخب مصر.

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