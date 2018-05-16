فيسبوك.. منشورات العنف إلى ارتفاع

رجحت شركة فيسبوك أن ارتفاع صور العنف في المنشورات خلال الربع الأول من 2018 جاء مدفوعا بالحرب في سورية.

وكشف أول تقرير صادر عن الشركة حول خطاب الكراهية والعنف في المنشورات أن 3.4 مليون منشور تم حذفها أو تحذير ناشرها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي لأنها تعرض العنف، وهي تشكل ارتفاعا كبيرا عما كان عليه العدد في الفترة ذاتها من 2017، حين لم تتجاوز الـ 1.2 مليون منشور.

ونقلت "رويترز" عن نائب رئيس شركة فيسبوك لتحليل البيانات أليكس شولتز قوله: "لا نعرف بشكل كامل لماذا يضع الناس المزيد من صور العنف، ولكن عندما تبدأ حرب، يكون هناك ارتفاع كبير في صور العنف".

وتتبع الشركة سياسة حذف المحتوى الذي يمجد معاناة الآخرين، إلا أنها قد تبقي الصور العنيفة مصحوبة بتحذير إذا كانت قد نشرت لغرض آخر.

وعطلت الشركة 583 مليون حساب زائف، ناهيك عن اتخاذ إجراءات بخصوص 837 مليون منشور لاحتوائها على بريد مزعج و21 مليون منشور تحتوي على مشاهد نشاطات جنسية.

وحذفت فيسبوك ما يقارب الـ 2 مليون منشور بسبب الترويج للإرهاب، فيما تم اتخاذ إجراءات ضد 2.5 مليون منشور تتعلق بخطاب الكراهية والذي يشكل زيادة 56 في المئة عما كانت عليه في 2017.