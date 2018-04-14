ماكرون: ضرباتنا استهدفت قدرات النظام السوري الكيميائية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن الضربات الفرنسية لمواقع في سورية تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام السلاح الكيميائي.

وأضاف في بيان قوله: "لا يمكننا أن نتحمل التساهل تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية".

ونشر الحساب الرسمي لقصر الإليزيه مقطع فيديو يظهر الطائرات الحربية الفرنسية لحظة إقلاعها لتنفيذ الضربات في سورية.​

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جهتها إن "لا بديل عن استخدام القوة" لمنع استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية.

وأضافت ماي أن دمشق مسؤولة عن الهجوم الكيميائي في دوما.

وأكدت قولها: "بحثنا عن كل الوسائل الدبلوماسية، لكن جهودنا تم إحباطها باستمرار".

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن توجيه ضربات لأهداف تحوي أسلحة كيميائية في سورية، وقال إن العملية العسكرية هي مشاركة فرنسا وبريطانيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن القصف استهدف القضاء على قدرات النظام السوري الكيميائية، مؤكدا أن العملية اكتملت بقصف الأهداف المحددة مسبقا، وأكد أن "هذه المرة قصفنا بقوة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الوحشية".