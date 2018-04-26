فرنسا تحدد هويات مئات من ممولي داعش

أعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان الخميس أن السلطات الفرنسية تعرفت على مئات ممن شاركوا في تمويل داعش في فرنسا.

وأوضح مولان في تصريحات لإذاعة "فرانس أنفو" أن عملا "منسقا بين أجهزة الاستخبارات المالية" سمح بالتعرف على 416 متبرعا لداعش في فرنسا في السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا العدد "كبير".

وأضاف أن الأجهزة ذاتها رصدت 320 شخصا آخرين يجمعون الأموال لجماعات متشددة، مشيرا إلى أن هؤلاء "متمركزون بشكل خاص في تركيا ولبنان"، وأن المتشددين في سورية يتمكنون عبرهم من الحصول على الأموال.

وفي تصريحات لصحيفة "لو باريزيان"، أوضح مولان أن داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين "أولهما الزكاة والإحسان، حيث تُرسل أموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد العائلة الموجودين على الأرض (...)، وثانيهما عبر غنائم الحرب، أي التمويل عبر أعمال إجرامية".

وهناك ملفات عديدة لدى القضاء تشير إلى عائلات يشتبه في إرسالهم أموالا إلى أبنائهم الذين يشاركون في القتال في صفوف الجماعات المتشددة، وقد صدرت أحكام في مثل هذه القضايا.

واستخدمت أيضا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعا إلى شخص آخر، لتمويل المتشددين الذين يقاتلون في العراق وسورية. ومنذ أيلول/ سبتمبر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.

وتأتي التصريحات الفرنسية فيما تستضيف باريس على مدار يومين مؤتمرا حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الدولي بمشاركة حوالي 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة.