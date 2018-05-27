Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
الولايات المتحدة

بوش الأب في المستشفى مجددا

جورج بوش الأب

نقل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب إلى مستشفى في ولاية ماين الأحد بعد انخفاض في ضغط دمه ومعاناته من الإرهاق.

وقال جيم مكغراث المتحدث باسم الرئيس السابق في تغريدة على تويتر إن بوش البالغ 93 عاما سيبقى في المستشفى "بضعة أيام من أجل المراقبة".

وأوضح المتحدث أن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة "مستيقظ ومتنبه".

ويمضي بوش الأب عادة أيام الصيف في ولاية ماين التي وصلها في الـ20 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس السابق قد أدخل في الـ24 من نيسان/أبريل الماضي إلى مستشفى في ولاية تكساس إثر إصابته بعدوى في الدم بعد يوم على جنازة زوجته باربرا.

وأدخل بوش الذي يعاني من مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، إلى المستشفى مرات عدة بسبب معاناته من التهاب رئوي.

تجدر الإشارة إلى أن بوش تولى الرئاسة ما بين عامي 1989 و1993.

Back to top
XS
SM
MD
LG