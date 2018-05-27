بوش الأب في المستشفى مجددا

نقل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب إلى مستشفى في ولاية ماين الأحد بعد انخفاض في ضغط دمه ومعاناته من الإرهاق.

وقال جيم مكغراث المتحدث باسم الرئيس السابق في تغريدة على تويتر إن بوش البالغ 93 عاما سيبقى في المستشفى "بضعة أيام من أجل المراقبة".

وأوضح المتحدث أن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة "مستيقظ ومتنبه".

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) May 27, 2018

ويمضي بوش الأب عادة أيام الصيف في ولاية ماين التي وصلها في الـ20 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس السابق قد أدخل في الـ24 من نيسان/أبريل الماضي إلى مستشفى في ولاية تكساس إثر إصابته بعدوى في الدم بعد يوم على جنازة زوجته باربرا.

وأدخل بوش الذي يعاني من مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، إلى المستشفى مرات عدة بسبب معاناته من التهاب رئوي.

تجدر الإشارة إلى أن بوش تولى الرئاسة ما بين عامي 1989 و1993.