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الولايات المتحدة

بوش الأب يغادر المستشفى

جورج بوش الأب

غادر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب المستشفى الاثنين بعدما أمضى فيه ثمانية أيام إثر إصابته بهبوط في ضغط الدم وإرهاق.

وقال المتحدث باسمه جيم مكغراث في تغريدة على تويتر إن الرئيس البالغ 93 عاما، "يشعر بعميق الامتنان للرعاية الممتازة التي حصل عليها والتمنيات الكثيرة بالشفاء التي تلقاها".

وكان المتحدث قد أعلن في 27 أيار/مايو أن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة والأكبر سنا بين سائر الرؤساء السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة، أدخل مستشفى "ساذرن ماين هيلث كير" في ولاية ماين بعد انخفاض في ضغط دمه ومعاناته من الإرهاق.

ويمضي بوش الأب عادة أيام الصيف في ولاية ماين التي وصل إليها في الـ20 من الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأسبق قد أدخل في الـ24 من نيسان/أبريل الماضي إلى مستشفى في ولاية تكساس إثر إصابته بعدوى في الدم بعد يوم على جنازة زوجته باربرا.

وأدخل بوش الذي يعاني من مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، إلى المستشفى مرات عدة بسبب معاناته من التهابات رئوية.

تجدر الإشارة إلى أن بوش تولى الرئاسة لولاية واحدة ما بين عامي 1989 و1993.

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