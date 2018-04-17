احتجاز 500 لاجئ ومهاجر في اليونان

قالت السلطات اليونانية إن مئات اللاجئين والمهاجرين عبروا الحدود البرية مع تركيا خلال اليومين الماضيين، مع تزايد وتيرة حركة العبور غير الشرعية في المنطقة بشكل كبير بعد تدخل أنقرة في شمال سورية.

وقالت الشرطة الثلاثاء إنها ألقت القبض على 140 شخصا الأحد و370 شخصا آخرين الاثنين عبروا نهر إفروس الذي يشكل حدودا طبيعية بين البلدين.

واكتسبت الطريق بين الأراضي التركية وشمال شرق اليونان شعبية متزايدة في ظل تردي الأوضاع في الجزر اليونانية التي ظلت لوقت طويل الوجهة المفضلة للمهاجرين، والتي فرضت فيها الآن ضوابط صارمة على الحركة إلى جانب المخيمات المكتظة.

وقالت السلطات إنها لاحظت ارتفاعا في نسبة المهاجرين عبر نهر إفروس، إذ أوقفت 1658 شخصا في آذار/مارس الماضي مقارنة بـ586 في شباط/ فبراير و262 في آذار/ مارس 2017.