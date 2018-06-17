قسد تطرد داعش من الدشيشة

أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) الأحد السيطرة على بلدة الدشيشة التي كانت تخضع لسيطرة داعش.

وأكدت في بيان أن مقاتليها باتوا على مسافة ثلاثة كيلومترات من الحدود مع العراق.

وقتل أكثر من 30 من عناصر داعش منذ مساء السبت في المعارك مع قسد.

وتضم القوات المدعومة من واشنطن فصائل كردية وعربية.

ولا زال داعش يسيطر على جيوب صغيرة في شرق سورية، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الدشيشة كانت "معقلا أساسيا" لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الحسكة وتقع في "ممر حيوي" كان يربط في السابق الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الجهاديين في سوريا والعراق.

​وفي الأول من أيار/مايو، أعلنت قوات سورية الديموقراطية إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على داعش في شرق البلاد.