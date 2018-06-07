إنستغرام تخطط للسماح بنشر فيديوهات طويلة

تسعى إنستغرام إلى السماح لمستخدميها بنشر مقاطع فيديو طويلة، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتخطط الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ"فيسبوك" لإطلاق خاصية جديدة تسمح بنشر مقاطع فيديو عمودية يصل طولها إلى نحو ساعة.

إقرأ أيضا: دراسة: فيسبوك ليس مفضلا لدى المراهقين

وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن هناك مشاورات بين إنستغرام وبعض منتجي المحتوى بشأن هذه الخاصة الجديدة.

ولا تزال هذه الخطط مؤقتة وقد يطرأ عليها تغييرات، حسب وول ستريت جورنال.

وحاليا لا تسمح إنستغرام بنشر أي مقاطع فيديو تزيد مدتها عن دقيقة.