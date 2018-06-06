أوروبا تدعو واشنطن لاستثنائها من العقوبات المرتبطة بإيران

أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين ستيفن منوشن ومايك بومبيو "كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة "إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود".

ويأتي الطلب في وقت يسعى القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران ومجموعة الدول الست في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشهر الماضي، وأعلن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

وذكرت شركات أوروبية كبرى بينها "توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن. وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية PSA الاثنين أنها ستنسحب من إيران لتجنب التعرض لغرامات.