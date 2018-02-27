نتائج عكسية لمحاولات إيران وقف الاحتجاجات ضد الحجاب

بدأت النساء في إيران قبل نهاية عام 2017، التعبير بشكل علني عن رفضهن للسياسة المتبعة في الجمهورية الإسلامية المتعلقة بإملاء ما ينبغي على المرأة ارتداؤه.

وفي وقت كانت إيران تشهد فيه احتجاجات على الظروف المعيشية المتردية وغلاء المواد الاساسية ومظاهرات ضد سياسة طهران الخارجية وتدخلاتها في نزاعات المنطقة على حساب رفاهية المواطن، وجدت النساء فرصة لقول كلمتهن حول الحجاب الذي تلزمهن السلطات بارتدائه وتعاقب غير الممتثلات للتعليمات في هذا الإطار.

طريقة الاحتجاج كانت ذاتها في المدن التي عبرت فيها مئات الشابات وبينهن نساء متقدمات في السن، وهي اعتلاء صناديق محوّلات الهاتف في الشارع. لكن السلطات، وفي محاولة منها لوضح حد لـ"ظاهرة" خلع إيرانيات حجابهن أمام الملأ بالاستعانة بصناديق الهاتف، عملت على وضع قاعدة خشبية مثلثة فوق تلك الصناديق لمنع المحتجات من اعتلائها.

Tehran, #Iran

This is how terrified authorities are of brave women climbing utility boxes & taking off their headscarves to protest compulsory #hijab.

Welding a sloped roof on the utility box to prevent anyone from standing on top of it.#GirlsOfRevolutionStreet#IranProtests pic.twitter.com/R2UipDXZU0 — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) February 22, 2018

Islamic Republic has a strange talent to delete questions rather than finding solutions for them, so they reshape power box used by some girls to show their disapproval of #Hijab. #Iran pic.twitter.com/JfxHinAgXB — Fereshteh Sadegh (@fresh_sadegh) February 22, 2018

لكن يبدو أن زخم الاحتجاج ضد الحجاب الإلزامي يأبى أن يذعن لرغبات الحكومة، إذ ابتكر الإيرانيون بدورهم قاعدة خشبية توضع فوق المثلث الذي وضعته السلطات ما يسمح ليس فقط بالوقوف مجددا على صناديق الهواتف بل على ارتفاع أعلى.

#Iran Action Iranian regime to welding All sloped roof on the utility box to prevent anyone from standing on top of it.

But this image shows New way women's for against the regime for recapture

utility boxes and protest against forced #hijab.#No2ForcedHijab #FreeIran pic.twitter.com/pNYS4f6Kcf — ALI (@AliSalari1965) February 25, 2018

#Iran activists posting this image of a utility box where authorities first had sleep tops welded to prevent #GirlsOfRevolutionStreet climbing & protesting compulsory #hijab, & now people have provided a new structure to counter their measures.#IranProtests in all shapes & forms pic.twitter.com/8I1GBfFhyg — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) February 25, 2018

اقرأ أيضا: صاحبة فكرة خلع الحجاب بإيران لموقع 'الحرة': لقد نجحنا

بالفيديو.. شرطي إيراني يعتدي على ناشطة

دعوة لمناصرة المكرَهات على ارتداء الحجاب​

وكانت ويدا موحدي أول إيرانية تخلع حجابها بهذه الطريقة وتلوح به في 27 كانون الأول/ديسمبر 2017، ثم تبعتها المئات بعد ذلك. واعتقل العشرات من الأشخاص بينهم نساء ورجال بسبب احتجاجهم ضد الحجاب الإلزامي.

واشنطن تندد باعتقال عشرات المحتجين ضد الحجاب الإلزامي في إيران

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في 24 شباط/فبراير إن على السلطات الإيرانية إسقاط التهم ووقف ملاحقة النساء اللواتي احتججن سلميا على قوانين الحجاب الإلزامي.

وللحجاب تاريخ معقد في إيران. فقد منعت النساء رسميا من ارتدائه في عام 1936 خلال عهد رضا شاه، ولكن في عام 1941 تنازل رضا شاه لولي العهد الأمير محمد رضا شاه، الذي سمح للنساء بلبس الحجاب إذا اخترن ذلك.

وبعد بضعة أشهر فقط من إنشاء الجمهورية الإسلامية في عام 1979، بدأ فرض قانون جديد لا يرغم النساء على تغطية رؤوسهن فحسب، بل يفرض عليهن أيضا ارتداء ملابس فضفاضة، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الواسعة على القانون.