مسؤول إيراني: 3700 اعتقلوا خلال الاحتجاجات

أعلن نائب إيراني الثلاثاء أن حوالي 3700 شخص اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات التي رافقتها اضطرابات في مختلف مدن الجمهورية الإسلامية خلال الأيام الماضية.

ونقل الموقع الرسمي لمجلس الشوري الإيراني عن النائب محمود صادغي قوله إن قوات الأمن والاستخبارات على اختلاف تخصصاتها اعتقلت محتجين خلال المظاهرات، ما يجعل تحديد عدد هؤلاء أمرا صعبا. ولم يصرح المسؤول بمعلومات إضافية ولم يكشف عن مصدر الرقم الذي كشف عنه.

وكان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فزلي قال إن حوالي 42 ألف مواطن كحد أقصى شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن تصريحات صادغي تعني أن 10 ممن خرجوا للاحتجاج في الشوارع اعتقلوا.

وشهدت إيران في الأسبوعين الماضيين مظاهرات غاضبة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والفساد وسياسات طهران الإقليمية، وهي أكبر مظاهرات تجتاح البلاد منذ تلك التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى إلقاء القبض على 1800 شخص، بينما تقول المعارضة إن العدد يصل إلى الآلاف. وأعلنت السلطات أن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال المظاهرات، في حين يقول ناشطون وجماعات معارضة إن أكثر من 40 متظاهرا قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن.